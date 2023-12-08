Общество 08 декабря 2023, 13:40 Ольга Серябкина выступила в московском метро Певица Серябкина дала концерт на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве РИА «Новости»

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Певица Ольга Серябкина выступила с концертом на станции московского метро «Мичуринский проспект». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

«Согревайтесь вместе с нами под зажигательные хиты певицы Ольги Серябкиной», — добавили в ведомстве.

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Выступление состоялось в рамках проекта «Музыка в метро». Его успели увидеть пассажиры станции, а для тех, кто не застал исполнительницу, организовали видеотрансляцию в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее на станции метро «Курская» выступила певица Zivert. Трансляция ее концерта также прошла на странице ведомства.

В рамках проекта «Музыка в метро» в столице уже состоялось более 350 тысяч выступлений. Кастинг музыкантов в новый сезон стартовал 20 ноября. Наиболее яркие исполнители, отобранные экспертным жюри, смогут выступать в метро в течение года.