Семья Анастасии Заворотнюк не хочет публично говорить о болезни актрисы. Ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» и актриса Ольга Прокофьева в беседе с «360» посоветовала оставить родных в покое.

Могу сказать только одно — постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она (семья — прим. ред.) хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глагольевой, — они хотят оставить все внутри семьи Ольга Прокофьева.

Представитель Заворотнюк объяснил отсутствие комментариев Подробнее

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии была доставлена в одну из московских клиник. По неподтвержденным данным, у нее диагностировали последнюю стадию рака мозга. Она введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ее представитель Станислав Христов сначала опроверг все новости о болезни актрисы. Однако потом заявил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии на этот счет. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что врачи нашли у Заворотнюк опухоль мозга, перед которой они бессильны.

В качестве возможной причины начала болезни медики называют процедуру ЭКО, которую предположительно прошла Анастасия Заворотнюк для рождения третьего ребенка — дочери Милы Чернышевой.