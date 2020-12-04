Олга Орлова ответила Самбурской, назвавшей «Дом-2» «днищем»
Ранее Самбурская назвала «Дом-2», ведущих и зрителей программы «днищем».
«Миллионы рублей днища, заработанных на днище, — не показатель уровня интеллектуального превосходства», — написала она в Instagram.
В ответ ведущая шоу Ольга Бузова предположила, что Самбурская обделена вниманием и злится на жизнь «из-за собственных неразрешенных проблем и незакрытых гештальтов в детстве».
«Чем дольше мы будем обсуждать эти вещи, тем больше мы будем пиарить этот конфликт», — считает Ольга Орлова.
Ведущая отметила, что никого не заставляют смотреть «Дом-2».
«Насколько я знаю, год назад она [Самбурская] пыталась вести проект такого же плана, который закрылся ввиду, видимо, не очень хороших рейтингов», — заявила Орлова «360».
Также ведущая недоумевает, что спровоцировало всплеск эмоций Самбурской в соцсетях.
«Просто надеюсь, что ей полегчало, после того как она это написала, обозвав всех нас днищем», — резюмировала Орлова.