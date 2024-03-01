Общество 01 марта 2024, 11:57 Ольга Никитина заняла пост главного архитектора в Челябинске

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Ранее исполняющая обязанности замначальника управления архитектуры администрации Ольга Никитина стала главным архитектором в Челябинске. Об этом заявила мэр города Наталья Котова, сообщил «ФедералПресс».

В июле этот пост покинул Павел Крутолапов. В ноябре главного архитектора города выбрать не удалось, все кандидаты не прошли конкурсный отбор.

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Отмечается, что Ольга Никитина также заведовала перспективным развитием городской инфраструктуры Челябинска.