01 марта 2024, 11:57
Ольга Никитина заняла пост главного архитектора в Челябинске
Ранее исполняющая обязанности замначальника управления архитектуры администрации Ольга Никитина стала главным архитектором в Челябинске. Об этом заявила мэр города Наталья Котова, сообщил «ФедералПресс».
В июле этот пост покинул Павел Крутолапов. В ноябре главного архитектора города выбрать не удалось, все кандидаты не прошли конкурсный отбор.
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Отмечается, что Ольга Никитина также заведовала перспективным развитием городской инфраструктуры Челябинска.
Челябинск
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