Ольга Ковитиди рассказала об экономических успехах Крыма за 6 лет в составе РФ

«Конечно, без надлежащей экономической составляющей трудно было бы двигаться вперед, поэтому мы сегодня чрезвычайно благодарны президенту, правительству, федеральному центру за ту поддержку, которая оказывается нашей республике», — отметила сенатор.

Ковитиди добавила, что на сегодняшний день у Крыма и Севастополя есть все необходимое. Есть основные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры: Крымский мост, новый комплекс Международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского, трасса «Таврида», новые электростанции.

Сенатор отметила, что многое в Крыму пришлось создавать практически с нуля, поскольку у полуострова тяжелое украинское наследие.

«Во времена Украины у нас практически полностью были уничтожены промышленность, сельское хозяйство, виноградарство и виноделие. А сегодня мы можем с уверенностью сказать о том, что все это возрождается», — пояснила Ольга Ковитиди.

Крым системно решает существующие проблемы. Так, ускоренными темпами модернизируют промышленность, курортную инфраструктуру, сельское хозяйство и ЖКХ. Также продолжают проводить газ в населенные пункты, проводится реконструкция сетей водоснабжения. На полуострове строят детские сады, школы, медцентры и фельдшерско-акушерские пункты, развивают дорожное сообщение.

Задачи, которые поставил президент, контролирует глава республики. Ольга Ковитиди также отметила, что отдых в Крыму стал пользоваться большим спросом благодаря улучшению транспортной логистики.