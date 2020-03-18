    18 марта 2020, 12:21

    Ольга Ковитиди рассказала об экономических успехах Крыма за 6 лет в составе РФ

    Ольга Ломакина

    В годовщину присоединения Крыма к России член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди рассказала ИА Nation News об экономических успехах полуострова за эти шесть лет.

    «Конечно, без надлежащей экономической составляющей трудно было бы двигаться вперед, поэтому мы сегодня чрезвычайно благодарны президенту, правительству, федеральному центру за ту поддержку, которая оказывается нашей республике», — отметила сенатор.

    Ковитиди добавила, что на сегодняшний день у Крыма и Севастополя есть все необходимое. Есть основные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры: Крымский мост, новый комплекс Международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского, трасса «Таврида», новые электростанции.

    Сенатор отметила, что многое в Крыму пришлось создавать практически с нуля, поскольку у полуострова тяжелое украинское наследие.

    «Во времена Украины у нас практически полностью были уничтожены промышленность, сельское хозяйство, виноградарство и виноделие. А сегодня мы можем с уверенностью сказать о том, что все это возрождается», — пояснила Ольга Ковитиди.

    Крым системно решает существующие проблемы. Так, ускоренными темпами модернизируют промышленность, курортную инфраструктуру, сельское хозяйство и ЖКХ. Также продолжают проводить газ в населенные пункты, проводится реконструкция сетей водоснабжения. На полуострове строят детские сады, школы, медцентры и фельдшерско-акушерские пункты, развивают дорожное сообщение.

    Задачи, которые поставил президент, контролирует глава республики. Ольга Ковитиди также отметила, что отдых в Крыму стал пользоваться большим спросом благодаря улучшению транспортной логистики.