Ольга Ковитиди рассказала об экономических успехах Крыма за 6 лет в составе РФ

«В основе нашего развития — федеральная целевая программа „Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года“, а также нацпроекты, в которых Крым принимает активнейшее участие. Майский указ президента „О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года“ предполагает в том числе увеличение поддержки семей с детьми, пенсионеров, работников бюджетной сферы», — пояснила Ольга Ковитиди.

Социально-экономическое развитие полуострова на ближайшие 10 лет направлено на то, чтобы повысить информационную и инвестиционную привлекательность экономики Крыма и сделать уровень жизни местных жителей выше. Также будут развиваться порты Крыма, местные предприятия продолжат модернизировать и создавать новые рабочие места.

«Наша стратегическая задача — вернуть Крыму славу Края садов и виноградников. Крымские производители в состоянии полностью обеспечить внутренние потребности республики», — отметила сенатор.

Развитие малоосвоенных туристических территорий Крыма также в приоритете. Для этого есть комплекс мер, который направлен на снижение налоговой нагрузки на курортный бизнес.

Практика бесплатного оздоровления школьников также будет продолжаться. По словам Ковитиди, к 2024 году эта цифра будет близка к 100%. Очереди в детские сады и проблема второй смены в школах должна остаться в прошлом.