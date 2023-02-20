Общество 20 февраля 2023, 15:18 Ольга Будина увидела в «Чебурашке» пропаганду западных ценностей Актриса Будина раскритиковала «Чебурашку» за пропаганду западных ценностей Публичное достояние

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Российская актриса Ольга Будина раскритиковала фильм «Чебурашка». В беседе с kp.ru она заявила, что после просмотра киноленты у нее остался «неприятный осадок».

По мнению артистки, «новый» Чебурашка совсем не похож на «старого» из книг писателя Эдуарда Успенского. По ее словам, у книжного героя были нравственные устои, персонаж вел себя «по совершенно иным законам».

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Она также заявила, что через кино, музыку и литературу задаются модели поведения, а новая кинокартина навязывает ценности, присущие государствам Запада.

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«Наше с вами поколение еще воспитывалось на „Молодой гвардии“, нам показывали другие модели поведения. <…> Сейчас нашим детям те модели поведения не дают, им задаются западные модели <…>. А в этом фильме нет положительных героев, семья тоже отрицательная», — сказала Будина.

Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка» показали в венгерском кинотеатре. Зрители смотрели ленту на русском языке.