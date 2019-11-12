  • Ольга Алисова вышла на свободу. Она сбила Алешу Шимко в Балашихе

    12 ноября 2019, 16:56

    Борис Ломакин

    Из колонии выпустили Ольгу Алисову — виновницу ДТП в 2017 году в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний Алеша Шимко. Она оказалась дома 11 ноября.
    Ольга Алисова вышла на свободу. Она сбила Алешу Шимко в Балашихе

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    «Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока и сейчас живет у себя в родном городе Балашове», — сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эти данные сайту подтвердил представитель колонии-поселения №11, где Алисова отбывала срок.

    Согласно решению суда, виновница смертельной аварии в 2017 году должна выплатить родителям Алеши Шимко 2,5 миллиона рублей. На момент освобождения Алисовой родственники погибшего ребенка получили лишь 40 тысяч.

    Ольга Алисова сбила шестилетнего Алешу Шимко во дворе дома в Балашихе. Первая судмедэкспертиза показала, что в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.

    Повторный тест опроверг эти показания и раскрыл, что этанол в организме мальчика появился из-за некорректного изъятия образца крови.

    Специалиста, который нашел 2,7 промилле алкоголя, приговорили к 10 месяцам исправительных работ, а Алисову признали виновной и в ноябре отправили в колонию. Она отсидела полный срок с учетом времени в СИЗО.