Ольга Алисова вышла на свободу. Она сбила Алешу Шимко в Балашихе

Из колонии выпустили Ольгу Алисову — виновницу ДТП в 2017 году в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний Алеша Шимко. Она оказалась дома 11 ноября.

Судмедэксперт по делу Алеши Шимко получил наказание. Семье ребенка этого мало Подробнее

«Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока и сейчас живет у себя в родном городе Балашове», — сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эти данные сайту подтвердил представитель колонии-поселения №11, где Алисова отбывала срок.

Согласно решению суда, виновница смертельной аварии в 2017 году должна выплатить родителям Алеши Шимко 2,5 миллиона рублей. На момент освобождения Алисовой родственники погибшего ребенка получили лишь 40 тысяч.

Ольга Алисова сбила шестилетнего Алешу Шимко во дворе дома в Балашихе. Первая судмедэкспертиза показала, что в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.

Повторный тест опроверг эти показания и раскрыл, что этанол в организме мальчика появился из-за некорректного изъятия образца крови.

Специалиста, который нашел 2,7 промилле алкоголя, приговорили к 10 месяцам исправительных работ, а Алисову признали виновной и в ноябре отправили в колонию. Она отсидела полный срок с учетом времени в СИЗО.