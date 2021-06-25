Оленеводы Ямала получат гранты до 15 миллионов рублей
Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО объявил конкурс грантов для аграриев. На проекты можно будет получить до 15 миллионов рублей, сообщило ИА «СеверПресс».
Претендовать на гранты могут предприниматели, занимающиеся оленеводством, переработкой рыбы и мяса и выращиванием крупного рогатого скота. Преимущество будет у оленеводов, поставляющих продукцию в Надымском, Красноселькупском, Тазовском и Пуровском районах.
По итогам конкурса выберут как минимум трех победителей из разных сфер. Прием заявок открыт до 25 июля.