17 января 2023, 17:38
Оленеводы из Хабаровска получат региональные субсидии
Денежные выплаты в качестве финансовой поддержки получат хабаровские оленеводы на разведение и выращивание молодняка. Об этом сообщил сайт ОТР.
На эти цели финансовую помощь в размере одного миллиона рублей получили администрации трех районов Хабаровского края.
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Также оленеводам компенсируют до 75% затрат на приобретение молодняка. Отмечается, что поголовье этих животных в регионе за последние два года уменьшилось на одну тысячу.
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