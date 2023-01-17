Общество 17 января 2023, 17:38 Оленеводы из Хабаровска получат региональные субсидии

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Денежные выплаты в качестве финансовой поддержки получат хабаровские оленеводы на разведение и выращивание молодняка. Об этом сообщил сайт ОТР.

На эти цели финансовую помощь в размере одного миллиона рублей получили администрации трех районов Хабаровского края.

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Также оленеводам компенсируют до 75% затрат на приобретение молодняка. Отмечается, что поголовье этих животных в регионе за последние два года уменьшилось на одну тысячу.

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