Оленеводческим хозяйствам выделят субсидии

В ЯНАО власти решили поддержать субсидиями около трех десятков оленеводческих хозяйств. На эти цели из бюджета региона будет выделено 210 миллионов рублей. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

В список получателей попали такие сельхозпредприятия как «Совхоз «Пуровский», «Совхоз Антипаютинский», «Салехардагро», МОП «Ярсалинское», СПК «Тазовский» и другие.

«Заявки направляли крупные оленеводческие предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, которые зачастую находятся на отдаленных маршрутах каслания. Господдержка помогает устойчиво развивать отрасль. Сейчас основной объем оленины перерабатывается и реализуется внутри региона. Также по-прежнему в приоритете обеспечение мясной продукцией учреждений социальной сферы округа и насыщение внутреннего рынка», — сообщила заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Выделенные деньги можно будет использовать на подготовку к весенним пастбищам, а также на компенсацию расходов, связанных с оплатой труда и страховых взносов наемных сотрудников.