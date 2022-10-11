Оленеводам Ненецкого округа предоставили бронь от частичной мобилизации | 360°

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Подмосковье
11 октября 2022, 16:13
Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме
Власть
11 октября 2022, 16:01
Захарова назвала главные цели киевского режима
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Эксклюзив
11 октября 2022, 15:58
«Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО
Власть
11 октября 2022, 15:56
Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных
Образование
11 октября 2022, 15:56
Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения»
Мир
11 октября 2022, 15:51
Польша осудила Норвегию за цены на газ. Скандинавы выбрали прагматичность вместо солидарности
Власть
11 октября 2022, 15:47
Совместную стратегию Путина и Лукашенко против Запада оценили в Китае
Подмосковье
11 октября 2022, 15:46
Горячая линия по вопросам подключения газа в Подмосковье приняла более 100 тысяч звонков
Происшествия
11 октября 2022, 15:46
Стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту