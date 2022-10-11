Оленеводам Ненецкого округа предоставили бронь от частичной мобилизации | 360°

Общество 11 октября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Оленеводам Ненецкого округа предоставили бронь от частичной мобилизации

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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что оленеводы получат бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Связанно это с тем, что именно представители данной отрасли обеспечивают продовольствием весь регион.

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«Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность региона. Оленеводство — жизненно важная отрасль ненецкой экономики», — сказал Бездудный.

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В регионе также пообещали оказать меры поддержки тем гражданам, которые были отправлены в зону проведения СВО.

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