Оленевод выжил после нападения 400-килограммовой медведицы

Все произошло на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага. По словам Слепцова, по возвращении в избушку он увидел, что окна разбиты, а внутри все разрушено.

400-килограммовая медведица набросилась на оленевода сзади. Рядом с ней было двое медвежат. Мужчину спасло то, что он притворился мертвым.

«Лежу, а она стоит на мне, тяжелая. Я пролежал там минут пять, потом почувствовал, что она уходит — в сторону моря. Я еле встал — весь в крови — и убежал», — поделился собеседник издания.

Раненный Слепцов доехал на снегоходе до товарищей, после чего его госпитализировали в состоянии средней тяжести.