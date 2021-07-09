Олененка вынесли из горящего леса в Челябинской области. Видео

Челябинские пожарные вынесли из огня олененка. В регионе сейчас горят леса. Спасение животного сняли на видео. На кадрах видно, как спасатель передает полицейскому пищащего детеныша оленя.

В объектив камеры попали горящие деревья — пожар подошел вплотную к дороге. О дальнейшей судьбе олененка информации пока нет.

В южных районах Челябинской области вторые сутки бушуют лесные пожары, которые угрожают населенным пунктам. Самая сложная обстановка в Карталинском районе. Сотрудники МЧС и местные жители всю ночь отбивали у огненной стихии поселок Запасное. Глава района Анатолий Вдовин рассказал сайту Znаk.com, что ситуацию удалось взять под контроль, однако утром усилился ветер.

«Ни один дом, ни хозпостройки пока не пострадали. Не знаю, что сегодня ветер еще принесет, но пока держимся. Мужики все всю ночь не спали, все работают, никто не ноет. Военные приехали из Чебаркуля — 48 человек с ранцами, тоже помогают», — приводит сайт слова Вдовина.

По данным МЧС, к тушению лесных пожаров в Челябинской области привлекли вертолеты. Они берут воду в Верхнеуральском водохранилище.