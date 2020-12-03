Олень помог выбрать подарки Деду Морозу в Сургуте прямо в магазине

О предстоящих новогодних праздниках сургутянам напомнил Дед Мороз, который со своим оленем Валерчиком пришел в магазин за подарками. Животное выбрало интерактивную игрушку.

Вирусный ролик снял оленевод Клим Кантеров из Югры. На видео Кантеров вместе с оленем бродит вдоль стеллажей и оценивает ассортимент. Послушное дикое животное долго выбирал подарок, пока на глаза не попался интерактивная развивающая игрушка «Говорящий щенок»..

Агентству Ura.ru удалось связаться с женой оленевода. Оказалось, Клим Кантеров привез оленя в город в специальном прицепе для съемок рекламы.

Пользователи социальных сетей, особенно дети, оценили путешествия оленя в городе. Многие заметили, что Валерчик проигнорировал правила о посещении магазина в защитной маске.