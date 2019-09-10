Олег Смоленков оказался помехой для Трампа

История про шпиона, который работал в окружении президента Владимира Путина, может использоваться против Дональда Трампа в преддверии новых выборов в США. Такое мнение «360» высказал политолог, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Думаю, что косвенно хотят нанести удар по Дональду Трампу, который сейчас собирает информацию на демократов. И ему делают намеки, что и в отношении него тоже может быть собран новый кейс, который помешает ему переизбраться в следующем году. Я думаю, что речь идет о внутриамериканских противоречиях, где Россию собираются привлечь в качестве соответчика помимо нашей воли», — заметил Мухин.

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По его словам, информация, которой сейчас манипулируют в СМИ, очень специфическая и носит скандальный характер. Если сообщения медиа подтвердятся, то Россия сможет предъявить США официальные требования.

«До того, как будут сделаны официальные заявления со стороны США, российская сторона тоже вряд ли будет делать официальные заявления. Или будет делать это крайне осторожно», — добавил Мухин.

Если вы хотите знать частное мнение, то скорее всего — да, речь шла о спецоперации и выведении агента из-под удара. Российские спецслужбы довольно эффективно вскрывают подобного рода сети информаторов Алексей Мухин.

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Изначально об американском шпионе среди высокопоставленных российских чиновников сообщил телеканал CNN. По данным канала, в 2017 году его нужно было срочно вывезти, поскольку существовал риск, что Дональд Трамп неосторожным словом поставит агента под удар.

Позже СМИ узнали имя человека, о котором может идти речь. Это Олег Смоленков. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, тот работал в администрации президента, но не на высокой должности. Пресс-секретарь добавил, что этот сотрудник был уволен несколько лет назад.