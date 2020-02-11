Олег Царев отреагировал на назначение Козака на пост куратора по Украине

«Насколько я знаю, были заявления от Андрея Ермака, который занимается внешнеполитической повесткой в аппарате Владимира Зеленского, что ему с Козаком работать комфортно», — напомнил Царев.

Он признался, что уже более 10 лет знаком с Ермаком. По его словам, новый глава офиса Зеленского много делает для того, чтобы принести мир на Донбасс. Царев выразил надежду, что у тандема Козака-Ермака все получится.

«Спасибо Владиславу Суркову, который много на этом посту потрудился», — заключил собеседник информагентства.