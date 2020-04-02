Олег Тиньков уйдет из совета директоров Тинькофф банка

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале „Тинькофф“ в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями „Тинькофф“ от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых», — цитирует заявление Тинькова агентство.

Он добавил, что это решение позволит сохранить активы в семье даже после его смерти. Оно вступило в силу 19 марта. Сам банкир после ухода со своего поста планирует заняться собственным здоровьем.

В начале марта власти США обвинили основателя банка «Тинькофф» в подаче ложных налоговых сведений. Сейчас ему грозит до трех лет тюрьмы. Тиньков после этого рассказал, что болен лейкемией. Ценные бумаги кредитной организации на фоне этих новостей рухнули в цене.

По обвинению США бизнесмена задержали в Лондоне. Суд выпустил его под залог в 20 миллионов фунтов. У Тинькова забрали документы и запретили ему покидать столицу Великобритании.