Олег Тиньков назвал журналистов «падальщиками»

Финансист Олег Тиньков, владелец банка «Тинькофф», выступил в Instagram с гордым постом о собственных сыновьях. Отметив, как возмужали парни, Тиньков посоветовал им держаться подальше от «русских» журналистов.

«Жизнь летит быстро… сыновья уже с папу ростом… Они у нас молодцы. Ребята, горжусь вами! Прекрасно, что являясь детьми известного и состоятельного человека, вы остаетесь скромными, добрыми и серьезными студентами️. Так держать!» — написал банкир.

Источник фото: Instagram

Отец прекрасных сыновей не смог обойтись без родительского напутствия. Мимоходом отметив собственную известность и состоятельность, Тиньков дал детям главный наказ.

«Только не давайте подписываться русским журналистам — это „падальщики“», — написал банкир.

«Русским ясно, а армянским, украинским и башкирским можно?» — задал резонный вопрос один из комментаторов. Ответа на него, впрочем, так и не последовало.

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В центре журналистского скандала банк «Тинькофф» во главе с руководителем оказался летом 2018 года. В сеть уплыла откровенно шовинисическая инструкция, кого нельзя принимать на работу в финучреждение.

Оказалось, что путь в отдел кадров заказан выходцам из Средней Азии, кавказцам, мужчинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией и журналистам. В итоге документ опровергли в администрации банка, но историю успели изрядно потрепать.