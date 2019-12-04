Олег Тиньков назвал журналистов «падальщиками»
«Жизнь летит быстро… сыновья уже с папу ростом… Они у нас молодцы. Ребята, горжусь вами! Прекрасно, что являясь детьми известного и состоятельного человека, вы остаетесь скромными, добрыми и серьезными студентами️. Так держать!» — написал банкир.
Отец прекрасных сыновей не смог обойтись без родительского напутствия. Мимоходом отметив собственную известность и состоятельность, Тиньков дал детям главный наказ.
«Только не давайте подписываться русским журналистам — это „падальщики“», — написал банкир.
«Русским ясно, а армянским, украинским и башкирским можно?» — задал резонный вопрос один из комментаторов. Ответа на него, впрочем, так и не последовало.
Банк Tinkoff опроверг документ с расистскими требованиями к соискателямПодробнее
В центре журналистского скандала банк «Тинькофф» во главе с руководителем оказался летом 2018 года. В сеть уплыла откровенно шовинисическая инструкция, кого нельзя принимать на работу в финучреждение.
Оказалось, что путь в отдел кадров заказан выходцам из Средней Азии, кавказцам, мужчинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией и журналистам. В итоге документ опровергли в администрации банка, но историю успели изрядно потрепать.