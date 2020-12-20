Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол в аренду для туристов

Теперь любой желающий может провести время на огромной яхте бизнесмена Олега Тинькова. Он начал сдавать ее для туристов. Чтобы отправиться на ней в недельный тур, придется заплатить один миллион евро.

Информация об этом появилась на сайте Financial Times со ссылкой на туроператора Elemental Adventure. Первый тур состоится уже в апреле 2021 года и продлится до июня.

Судно длиной 77 метров рассчитано на 12 человек. На ней планируется провести также туры с горнолыжными спусками с вертолетной заброской. Сначала La Datcha проплывет вдоль Камчатки и Курильских островов. Яхта миллиардера считается экспедиционной, она может находиться в море и не заходить в порты в течение 40 дней. Второй тур запланирован в Антарктиду. Где туристы тоже смогут покататься на лыжах.

Накануне Олег Тиньков сообщил, что у него наступила полная ремиссия после пересадки костного мозга. Недавно он получил анализы, сделанные на молекулярном уровне. Свое сообщение он опубликовал в соцсетях, где поблагодарил донора, близких и подписчиков, которые подержали его в сложное время.