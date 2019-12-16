Олег Соколов несколько раз пытался покончить с собой

«Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой», — отметил он в ходе беседы с журналистами после заседания суда.

Версию о свадьбе Соколова и убитой аспирантки назвали способом смягчить приговор Подробнее

До его заявления сообщалось об одной попытке суицида Соколова. В ходе следственного эксперимента, для чистоты которого историку освободили руки, он попытался совершить самоубийство. В тот раз Почуев сообщил СМИ, что его подзащитный находится в «сильно подавленном» состоянии.

Сейчас адвокат Соколова уточнил, что одна из нескольких попыток самоубийства произошла в СИЗО, где содержался его подзащитный. В каком именно изоляторе это произошло, Почуев не уточнил.

Сейчас историк содержится в центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Там должна состояться психолого-психиатрическая экспертиза.