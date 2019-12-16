    16 декабря 2019, 16:05

    Олег Соколов несколько раз пытался покончить с собой

    Нина Петлинова

    Доцент СПбГУ Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, несколько раз пытался покончить с собой. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев в понедельник, 16 декабря.
    Олег Соколов несколько раз пытался покончить с собой

    «Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой», — отметил он в ходе беседы с журналистами после заседания суда.

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    До его заявления сообщалось об одной попытке суицида Соколова. В ходе следственного эксперимента, для чистоты которого историку освободили руки, он попытался совершить самоубийство. В тот раз Почуев сообщил СМИ, что его подзащитный находится в «сильно подавленном» состоянии.

    Сейчас адвокат Соколова уточнил, что одна из нескольких попыток самоубийства произошла в СИЗО, где содержался его подзащитный. В каком именно изоляторе это произошло, Почуев не уточнил.

    Сейчас историк содержится в центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Там должна состояться психолого-психиатрическая экспертиза.