Олег Соколов кричал на студентов на французском

Соколов преподавал у нее курс общей истории. Девушка призналась, что тогда доцент нравился ей как лектор, но общаться с ним было очень тяжело. Студентка вспомнила сдачу одного из экзаменов. Тогда преподаватель сначала задал вопрос, а потом начал орать на французском.

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«Я была в шоке, а потом узнала, что он и на лекциях на студентов часто срывался», — рассказала девушка.

Ампелонская рассказала, что в последние несколько лет Соколов был замешан в нескольких конфликтах в университете, но все они заминались.

«Был случай, когда по его указанию насильно вывели из аудитории студента, который задал ему „неудобный вопрос“», — вспомнила девушка.

Все эти скандалы разделили исторический факультет на два лагеря: сторонников и противников преподавателя. При этом весь факультет шептался про отношения Соколова и его аспирантки, но в открытую никто никогда об их связи не упоминал.

Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Преподаватель упал в реку Мойку вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и пистолет. Педагога вытащили из воды с переохлаждением, он лежит в больнице под охраной. Позднее в его квартире правоохранители нашли голову жертвы. Предварительно, Соколов убил свою возлюбленное, тело два дня пролежало в их квартире. В ночь на 9 ноября подозреваемый взял пилу и расчленил выпускницу СПбГУ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственный комитет России задержал подозреваемого, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.