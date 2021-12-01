Олег Скрипочка уйдет из отряда космонавтов

Российский космонавт Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Он планирует продолжить свою деятельность в ЦПК на должности ведущего специалиста методического отдела. Об этом сообщил Интерфакс.

«1 декабря 2021 года Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса», — процитировал RT сообщение Центра подготовки космонавтов.

Олег Скрипочка начал работать в отряде космонавтов с 1997 года. За это время он успел три раза слетать и выйти в открытый космос. Общая продолжительность его полетов составила 536 суток.