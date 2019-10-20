Олег Монгол побил Кирилла «руки-базуки» Терешина в октагоне

Сам бой прошел в столице Хакасии, куда Кирилл «руки базуки» Терешин приехал по приглашению организаторов из родного Пятигорска. Так как Монгол постоянно живет в Абакане, то не удивительно, что у него была существенная группа поддержки.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, еще на пресс-конференции Монгол серьезно обидел Терешина, заявив, что тот танцует на камеру. «Синтоловый качок» серьезно обиделся и пообещал отомстить на ринге за шутки о своем нижнем белье.

Однако Терешину не помогли ни синтол в руках, ни занятия в спортзале. По итогам боя он полностью проиграл Монголу.

Победитель успел похвастаться победой на своем канале на YouTube. «Роднулькины мои, вот и свершилось. Я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал», — говорится в подписи к видео боя.

В комментариях фанаты обсуждают увиденное зрелище. Некоторые утверждают, что «базуки» смотрелся бы лучше и точно бы победил, если бы не лишний вес в руках, другие назвали это боем синтола против самогона. «Я за Монгола больше переживал, чем за Хабиба против Парье», — написал один из пользователей.