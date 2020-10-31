Октябрь стал месяцем с рекордным приростом числа заболевших COVID-19 в России

В октябре зарегистрировано больше случаев коронавируса, чем за все предыдущие месяцы с начала пандемии. В сентябре в стране зафиксировали 180 967 случаев, что в 2,4 раза меньше показателей нынешней статистики. Кроме того, сейчас новых пациентов в 1,5 раза больше, чем в мае — во время первого пика заболеваемости. Тогда подтвердили 299 345 случаев.

За октябрь число инфицированных в стране возросло на 37,6% против 18,2% в сентябре. А число выздоровевших россиян в октябре увеличилось на 257 157, в сентябре про инфекцию забыли 148 870 граждан. Однако по причине высокой заболеваемости доля уже вылечившихся пациентов заметно сократилась — с 81,5 до 75,1%.

Количество тех, кто болеет именно сейчас, возросло почти в два раза. К началу месяца активных случаев насчитывалось 197 307, теперь — 374 712. В конце сентября их доля равнялась 16,8%, а в конце октября — 23,2%. И это при том, что в последние дни наметилась тенденция к ее сокращению.

Число летальных случаев из-за коронавируса в России в октябре увеличилось на 7268 против 3546 в сентябре. В октябре из-за новой инфекции скончалось больше соотечественников, чем в другие месяцы с начала пандемии.

С 1 октября число зарегистрированных за сутки летальных исходов 13 раз переходило отметку в 200 умерших. До этого за всю пандемию такое случалось только трижды. Кроме того, в нынешнем месяце этот показатель шесть раз переваливал за 300.

При этом условная летальность новой инфекции не выросла. Напротив, она немного сократилась — с 1,76% в конце сентября до 1,73% по состоянию на утро 31 октября. Окончательную летальность можно будет определить только после завершения эпидемии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить больше миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. Деньги распределят между 84 регионами, писал сайт RT.