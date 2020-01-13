Оксана Севастиди рассказала о жизни после осуждения и помилования по делу о госизмене

В 2008 году Оксана ответила своему знакомому Тимуру Бускадзе на сообщение: «Оксана, у вас что, танки стоят на платформе?». Женщина написала: «Раньше стояли, сейчас не знаю». За эту переписку Краснодарский суд в марте 2016 года приговорил ее к семи годам заключения. Как оказалось позже, Тимур работал на грузинскую разведку. В том же году, в декабре, на пресс-конференции с президентом корреспондент RT спросил у Владимира Владимировича, не считает ли он это наказание слишком суровым. На что президент ответил, что решение суда достаточно жесткое, и он разберется с ситуацией. В марте 2017 году Оксану выпустили из тюрьмы.

В интервью с RT женщина сказала, что не придала особого значения вопросу Тимура, ответила «на автомате» и стала дальше заниматься своими делами. Никакой ценной информации она не сообщила, с ее слов. То, что мужчина работает в разведке, она не знала.

Полного оправдания женщина добивается до сих пор.

«Пока нам это не удалось. Мои защитники не опускают руки и намерены продолжать эту работу. Если в итоге ничего не получится, то будем добиваться хотя бы досрочного снятия судимости», — пояснила Оксана.

Судимость сильно сказалась на поиске работы: женщина не может трудоустроиться. Также у ее и ее мамы сильно пострадало здоровье, которое они восстанавливают до сих пор.