Оксане Пушкиной пригрозили расправой за закон о домашнем насилии

Депутат Оксана Пушкина начала получать угрозы за подготовку закона о домашнем насилии. Ее адвокат Константин Добрынин отправил уже повторное обращение в МВД об этом. И рассказал «360» все подробности.

«Не так давно на официальную почту Госдумы Оксаны Пушкиной пришло сообщение от некоего гражданина, где он утверждает, что получил письменную информацию о том, что в отношении Оксаны Пушкиной готовится некая силовая акция, из которой следует, что есть прямая угроза жизни депутата», — объяснил адвокат.

Также он сообщил, что его клиентка еще в ноябре обращалась в МВД с просьбой провести проверку из-за угроз, поступивших ранее. Но в тот раз никакой реакции не последовало.

«Если государство никаким образом не реагирует на различные экстремистские проявления в виртуальном мире, они могут стать реальными. МВД просто обязано провести проверку и при установлении обстоятельств возбудить уголовное дело», — убежден Добрынин.

Подготовка законопроекта о домашнем насилии вызвала неоднозначную реакцию в российском обществе. Защитники закона заявили, что уже давно нужна норма, которая защитит женщин и мужчин от истязаний внутри семьи. Но противники закона утверждают, что он не нужен России, поскольку противоречит традиционным ценностям.