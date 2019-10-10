Оксана Пушкина: штрафы не помогут решить проблему детского курения

Не с тем боретесь! Штраф родителю за курящего ребенка ничего не изменит Подробнее

Оксана Пушкина назвала предложенную МВД меру «закручиванием гаек» и заявила, что ведомство даже не пытается бороться с проблемой.

«Самое простое, что можно придумать — это ввести очередные штрафы, санкции, увеличить срок наказания, продолжая все больше и больше „закручивать гайки“, не пытаясь бороться с проблемами. Гораздо сложнее, объяснять, разговаривать и своим личным примером показывать детям, что можно делать, а чего лучше не пробовать вовсе», — сказала она.

Депутат предложила меры, которые могли бы дать реальный результат.

«Я „за“ уроки социальной гигиены и физического воспитания. Стране нужно здоровое будущее поколение, а очередные штрафы вряд ли помогут в борьбе с несовершеннолетними курильщиками», — отметила она.

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Как сообщило РИА ФАН, депутат Государственной думы Михаил Емельянов также высказался против штрафов родителям.

«Я думаю, это избыточная норма, потому что проследить за детьми невозможно», — сказал он.

Депутат указал на необходимость пропагандистской работы в молодежной среде.

«Нужно активнее вести антипропаганду курения. Необходимо предпринимать меры по формированию позитивного поведения, а не перекладывать это на семью и на родителей», — заявил Емельянов.