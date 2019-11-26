Оксана Пушкина потребовала у главы МВД проверить «Сорок сороков» на экстремизм

В обращении указано, что в действиях членов движения «Сорок сороков» усматриваются признаки возбуждения ненависти либо вражды (ст. 282 УК), ложного доноса (ст. 306 УК), оскорбления представителя власти (ст. 319 УК) и подстрекательства к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК).

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В октябре сразу 180 общественных организаций выступили против принятия закона «О профилактике семейно-бытового насилия» из-за «внедрения в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких как феминизм и гендерная идеология».

Депутат считает, что их деятельность против законопроекта косвенно оправдывает применение семейного насилия, а также возбуждает ненависть и вражду.

Она сравнила данные акции с кампанией против фильма «Матильда» Алексея Учителя, когда «православные активисты» поджигали чужое имущество и угрожали «виновным» в распространении фильма.