Общество 22 марта 2024, 15:26 Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в Костомарова Фигуристка Домнина призналась, что влюбилась в Костомарова заново РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров после проблем со здоровьем предстал в новом свете перед своей женой фигуристкой Оксаной Домниной. В интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале спортсменка призналась, что заново влюбилась в мужа.

По словам Домниной, чемпионки мира по фигурному катанию 2009 года часто проявляет нетерпение, стремясь достичь всего немедленно, и именно в эти моменты она приходит ему на помощь, дает свою поддержку.

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«Какие-то его новые качества меня восхитили», — отметила Домнина.

В 2023 году Костомаров пережил серьезные испытания, попав в больницу с пневмонией, что в итоге привело к развитию сепсиса и ампутации стоп и кистей. Сейчас он продолжает вести активный образ жизни.