«Окрылённые успехом»: в Москве вручили премию «Талантливая женщина в добывающей промышленности»

4 октября в Центре цифрового развития SAP состоялась торжественная церемония вручения первой премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Мероприятие прошло под девизом «Окрылённые успехом», а главным смысловым образом церемонии стали птицы, на сильных крыльях поднимающиеся к самым высоким целям.

Премия была учреждена российским филиалом международной организации Women in Mining при поддержке компаний «Норникель», «Полиметалл» и других партнеров. Всего в мероприятии приняли участие женщины из 24 компаний горнодобывающей отрасли.

— 237 заявок мы собрали со всей России, со всех уголков страны и со всех регионов, — рассказала Камилла Жалилова, директор Women In Mining Russia. — Девушки все мегаталантливые, вдохновляющие, и иногда читать заявки и оценивать их было очень сложно, потому что на глаза наворачивались слезы: настолько это было действительно проникновенно и здорово написано.

Организаторы определили девять номинаций, которые максимально охватывают деятельность самых активных и успешных женщин на промышленных предприятиях. 9 членов жюри отбирали лучших из 63 номинанток, попавших в шорт-листы премии. Один из членов жюри, управляющий директор Paul Ekman International в России Олег Калиничев признался, что выбор был непростым, но судьям удалось прийти к консенсусу.

— Порой было очень сложно выбирать из них, потому что все заявки были прекрасными, все девушки, женщины, безусловно, заслуживают этой награды. Очень приятно было смотреть на эти искренние, настоящие эмоции конкурсантов, которые делились своими переживаниями, этими эмоциями, которые их переполняют… Это было очень круто! — отметил Олег Калиничев.

По три награды были вручены сотрудницам компаний «Норникель», «НЛМК», «Северсталь» и «Полиметалл». В номинации «Проект года» лучшей стала Ольга Мережко, заместитель главного механика на руднике «Комсомольский» в Норильске. Вместе с командой Ольга реализовала строительство и ввод в эксплуатацию современного центра планирования — «сердца рудника», как называет его победительница.

— До сих пор не верю и не осознаю тот факт, что такую премию, «Проект года», получила именно я, что я реально достойна этого. Гордость берет за компанию, в которой работаешь, гордость берет за коллектив, с которым работаешь, потому как без команды невозможно добиться таких успехов, — призналась Ольга.

«Инноватором года» стала Ольга Чубарова — генеральный директор компании «МосАгроТех». Премию «Прорыв года» получила главный гидрогеолог Стойленского ГОКа «НЛМК» Екатерина Погорельцева. В номинации «Лидер будущего» победительниц оказалось целых две — Ярослава Врубель из «ММК» и Анна Глушкова из «Полиметалла».

«Социальным проектом года» стала работа инженера-технолога Ольги Александровой из «Норникеля» под названием «Сохраним пернатых Таймыра».

— Я на самом деле очень рада, что на этот проект обратили внимание, потому что он связан с сохранением дикой природы у нас на Таймыре. Чем больше людей будут о нем знать, чем больше внимания общественности будет к нему, тем больше у нас будет получаться всевозможных природоохранных мероприятий, — поделилась Ольга Александрова.

Также в этой номинации была отмечена Оксана Федотовская, бригадир по перемещению сырья и полуфабрикатов в процессе производства в «Северстали». «Вызов года» также получила сотрудница «Северстали» — HR-директор Анна Львова.

За «Личное достижение года» награду получили Алевтина Кирсанова («Полиметалл») и Дарья Ермакова («Норникель»). Дарья за пять лет работы прошла головокружительный путь от электромонтера второго разряда до главного специалиста в управлении устойчивого развития Кольской ГМК.

— Я пришла в компанию после университета, моя специальность — инженер высоковольтной энергетики и электротехники. Я считаю, что такая карьерная лестница — это пример для других, значит, всё у всех получится! — подчеркнула Дарья.

Три женщины стали лучшими в номинации «Вдохновляющий лидер» — Анна Коротченкова («НЛМК»), Агнес Риттер («Северсталь») и Тамара Головина («Полиметалл»).

«Наставником года» признали Татьяну Бредихину («Петропавловск») и Татьяна Котарева («НЛМК»). Особый приз в специальной, десятой номинации «За вклад в развитие отрасли» от WIM Russia получила управляющий директор ООО «Тасеевское» Наталья Кайбалина. За годы работы в золотодобывающей отрасли она выросла из рядового маркшейдера до руководителя горнорудного актива.

Вдохновляющие примеры и невероятная сила в сочетании с хрупкостью — все это о лучших женщинах добывающей промышленности 2021 года, которые получили награды и продолжат менять мир вокруг себя. Организаторы надеются, что в следующем году мероприятие выйдет на международный уровень и к ним присоединятся компании из СНГ, а также другие промышленные отрасли.