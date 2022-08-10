Окружные соревнования по автомобильному многоборью пройдут в ЯНАО

Два окружных соревнования по автомобильному многоборью состоятся в ЯНАО в сентябре. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Конкурс среди женщин «Автоледи» запланирован в Ноябрьске с 15 по 19 сентября. С 22 по 26 сентября в Муравленко пройдет такое же состязание для подростков до 16 лет.

Команды-победители выступят от арктического региона на Всероссийском первенстве по автомногоборью — 2023. В прошлом году ямальские подростки экипаж заняли там третье место.