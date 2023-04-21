Общество 21 апреля 2023, 16:19 Окружной слет волонтеров-медиков пройдет в Салехарде

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Региональный слет волонтеров-медиков, на котором добровольцы отработают навыки оказания первой помощи, пройдет в Салехарде с 21 по 23 апреля. Об этом сообщило агентство «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Участниками слета станут представители власти, НКО и медицинские сотрудники из разных регионов России. На встрече специалисты обменяются опытом и освоят психологические практики.

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Infox уточнил, что в команде волонтеров-медиков Ямала состоят 800 добровольцев со всего региона.