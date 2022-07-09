Более 800 мусульман собрались в Рузском округе для молитвы
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. 899 человек собрались на торжественную молитву на стадионе в Рузском округе.
Имам Ильдар хазрат Байбеков провел намаз. За всю историю округа это была самая массовая молитва.
Сотрудники отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности, отдела территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа и ОМВД России по региону следили за порядком.
Ранее огромная очередь собралась у мечети для молитвы на станции «Проспект Мира» в Москве. Также толпу мусульман сфотографировали на стадионе в Мытищах.
В этот день верующие вспоминают жертву пророка Ибрахима, молятся и раздают милостыню бедным.
Президент России Владимир Путин также поздравил всех верующих мусульман на сайте Кремля. Он отметил, что Курбан-байрам содержит глубокий нравственный, духовный смысл, а также объединяет людей вокруг вечных ценностей.