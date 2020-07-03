Окрошка подорожала на 6% из-за овощей

В июне за продукты для приготовления окрошки на четырех человек нужно было отдать 459 рублей. А это на 6% больше, чем годом ранее.

Больше всего в цене выросли овощи, необходимые для приготовления холодного супа. Редис подорожал на 38%, теперь он в среднем стоит 142 рубля за килограмм. За пучок зеленого лука нужно заплатить 46 рублей, что на 18% выше год к году. Картофель вырос в цене на 16%, огурцы — на 15%. Кроме того, теперь дороже стали яйца и укроп — на 12 и 10% соответственно. Выросли в цене в пределах 10% сметана и квас.

А вареная колбаса, наоборот, подешевела на 7% — до 160 рублей за 300 граммов.

В заведениях общественного питания порция окрошки в июне в среднем стоила 120 рублей (выше на 4%). При этом летний суп в кафе и ресторанах теперь заказывают на 66% реже, написал сайт «Аргументы и факты».

Цены на овощи изменились по нескольким причинам, считают эксперты. Это произошло из-за плохого урожая и падения курса рубля. Многие овощи, выращенные в России, часто зависят от валютных колебаний — семена, удобрения, техника и другие материалы привозятся из-за границы.