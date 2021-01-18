Рокетбанк объявил об окончательном закрытии. Банк выразил благодарность клиентам, которые «поддерживали, верили, вдохновляли и оставались до последнего».

«И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно», — говорится в заявлении кредитной организации на официальной странице в Instagram.

В сообщении также указано, что все началось в 2013 году «с идеи сделать банк с человеческим лицом». За время своего существования банк рос и старался не потерять главное — персональный подход к клиенту.

«Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать!», — заключили в своем заявлении представители Рокетбанка.

В мае прошлого года клиенты виртуального Рокетбанка столкнулись с трудностями: перед повышением тарифов они не могли закрыть счета и забрать свои деньги. Приложение не работало, а служба поддержки не отвечала.

Рокетбанк запустили в 2013 году в партнерстве с банком «Интеркоммерц». Через три года его выкупил банк «Открытие», а в августе 2017 года его активы приобрела группа QIWI, которая в марте 2020-го сообщила о планах свернуть бизнес Рокетбанка.