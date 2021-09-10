Сенатор Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2». Он назвал это большим достижением.

По словам Цекова, завершение строительства газопровода — большое событие как для России, так и для Европы.

«На мой взгляд, СП-2 нужен больше Европе, чем нам. Хотя, может быть, нужен Европе не меньше, чем нам, так будет правильнее, мне кажется», — сказал Цеков.

Он также вспомнил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который три года назад говорил, что газопровод никогда не будет достроен.

«Такие предсказатели не руководствуются глубокими геополитическими знаниями, межгосударственными процессами. Они руководствуются эмоциями. Им кажется, что если они ненавидят Россию, то и все вокруг ее ненавидят. На самом деле это далеко не так. Они думают, что на Украине получится построить высокоразвитое государство без РФ. Это большое заблуждение. Никогда. Только с РФ они смогут это сделать», — считает сенатор.