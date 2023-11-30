Общество 30 ноября 2023, 14:12 Около тысячи спецмашин вышли на уборку улиц в Петербурге

Читать 360tv в

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали, что коммунальные службы работают в городе в усиленном режиме в связи с очередным снегопадом. Об этом написал сайт «МК в Питере».

В уборке улиц задействовано более тысяч спецмашин и две тысячи человек. Около 289 тракторов и 981 специалист очищают от снега парки, скверы и бульвары.

Реклама

Сложенный вдоль дорог снег приходится вывозить в ночное время суток, поскольку днем трафик на дорогах слишком высокий, добавили в комитете.