Общество 07 июля 2023, 11:12 Около тысячи пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности Мэр Москвы Собянин: около тысячи пар поженятся в День семьи, любви и верности в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В День семьи, любви и верности в столице заключат брак около тысячи пар. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Завтра — День семьи, любви и верности. Самый романтичный праздник лета. <…> В эту субботу в московские загсы и дворцы бракосочетания придут около 1000 пар. Сергей Собянин Мэр Москвы

Мэр отметил, что городские власти постараются сделать день свадьбы в столице запоминающимся. Для этого запустили пятый сезон проекта «Новые адреса счастья». Он позволяет организовать торжество на одной из 30 выездных локаций. Среди них — речные трамвайчики, Оперный дом музея-заповедника «Царицыно» и многие другие. Так, уже более 40 тысяч пар заключили брак на выездных площадках.

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Мэр добавил, что в столице провели капитальный ремонт Кутузовского и Шипиловского загсов и Дворца бракосочетания № 4, а для тех, кто заключает брак в центрах «Мои документы», подготовили фотозоны.

Кроме того, на юбилей семейной жизни в столице полагаются единовременные выплаты. В 2023 году его отметили уже свыше 7,7 тысячи пар.

Ранее россиянам назвали минимальную стоимость свадьбы.