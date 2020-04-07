Около трети московских салонов красоты смогут открыться в апреле

Власти Москвы дали согласие на открытие салонов красоты, спа-центров и бань в режиме самоизоляции. Однако это удастся меньше трети заведений. Ведь важное условие — иметь лицензию на медицинскую деятельность.

Продолжить свою работу с 5 апреля также могут массажные салоны, солярии, сауны. Газета «Известия» узнала у участников рынка, кто на самом деле сможет открыться. В текущих условиях во всех заведениях должны работать только медицинские работники. Они могут оказывать только неотложную медпомощь.

«Неотложную помощь специалисты могут оказать в случае, если у человека есть какие-то изменения здоровья, способные привести к ухудшению состояния», — объяснила изданию гендиректор Медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк.

То есть маникюр или педикюр сделать будет нельзя, а удалить вросший ноготь возможно. Как власти собираются проверять работу в открывшихся салонах, пока не ясно.

Красюк добавила, что с серьезными проблемами имеет право работать только салон красоты с лицензией по косметологии, дерматологии. Соответственно, оказать услугу клиенту могут дерматовенерологи или косметологи.

Эксперты считают, что введение послабления может отрицательно сказаться на эпидемиологической ситуации в Москве. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что любой выход на улицу — это риск. Тем не менее он заметил, что люди все равно выходят за продуктами. По его словам, если салон красоты соблюдает все меры безопасности, то страшного в их открытии ничего нет.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта. В связи с этим временно закрылись рестораны, бары, кинотеатры, торговые центры, парикмахерские, салоны красоты и другие заведения.

Ранее правительство опубликовало список отраслей, которые больше всего пострадали от режима изоляции из-за коронавируса. Это ресторанный и туристический бизнес, перевозки, а также салоны красоты, фитнес-клубы.