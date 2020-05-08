Около трех тысяч тонн мусора после зимы собрали в Иркутске

Рабочие собирают мусор во дворах, на общественных территориях и газонах, на тротуарах и остановках. За «Месячник чистоты» уже ликвидировали 120 незаконных свалок.

Из-за пандемии коронавируса в благоустройстве участвует меньшее количество людей.

Работники не только собирают мусор, но и моют остановки, дорожные ограждения, приводят в порядок фасады домов, опоры и другие городские сооружения.