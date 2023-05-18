Общество 18 мая 2023, 15:53 Около ста заявок подали на забег «Разбуди Ямал» в ЯНАО

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Более ста человек решили принять участие в забеге «Разбуди Ямал». Об этом написал «Ямал-Медиа».

«Подано 100 заявок, из них на тысячу метров — 28 человек, на пять тысяч метров метров — 72 человека. Принято 64 заявки», — процитировало ИА «Север-Пресс» сообщение организаторов забега.

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Главная цель забега заключается в приобщении ямальцев к здоровому образу жизни и в отборе сильнейших бегунов, которые в августе будут участвовать в полумарафоне в Санкт-Петербурге.

Главный забег «Разбуди Ямал» состоится в Салехарде 3 июня.