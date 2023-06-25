Общество 25 июня 2023, 20:25 Около ста домов восстановили в белгородском Грайвороне после обстрелов ВСУ Губернатор Гладков: 96 домов из 117 поврежденных обстрелами ВСУ в Грайвороне восстановили РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайвороне из 117 поврежденных домов в результате обстрелов ВСУ восстановлены 96. Для этого большой количество строительных бригад снимали со многих объектов области, написал глава региона в своем Telegram-канале.

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«Не могли войти из-за постоянно продолжающихся массированных обстрелов, в том числе и сейчас. Только что фактически завершили обследование — всего пострадало 177 домовладений, семь из которых не подлежат восстановлению. Приступаем к восстановительным работам», — отчитался Гладков.

В первую очередь бригады будут восстанавливать жилье, окна и кровлю тех домов, куда люди уже вернулись или живут постоянно. Потом уже ремонт будут вести в оставшихся жилых зданиях и только после этого бригады перейдут к хозпостройкам.

Гладков пообещал лично приехать и посмотреть, как идут восстановительные работы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Шебекина в скором времени разрешат вернуться домой. Вражеские снаряды в округе повредили более 800 многоквартирных и частных домов в городе.