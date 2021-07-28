Около сотни светодиодных фонарей установят в ямальском поселке

В поселке Ханымей (ЯНАО) в нынешнем году появится 97 новых светодиодных фонарей. 10 из них установят в квартале Школьный на детской площадке. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Другое место, которое благоустраивают по инициативе местных жителей — это зона отдыха на Безымянном озере. Работы планируется завершить в два этапа. На территории парка поставят батуты, а на улице Мира установят игровой комплекс.

«Вторым этапом у нас запланировано облагораживание территорий, произведен завоз торфа, сейчас ждем георешетку, семена», — уточнил исполняющий обязанности директора Управления муниципального хозяйства Пуровского района Сергей Никифоров.