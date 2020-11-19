Около сотни москвичей попали в больницу с переломами из-за гололедицы за три часа
Пик пострадавших от непогоды пришелся на период с 10 до 12 часов утра. Врачи забрали 67 пострадавших. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. У всех госпитализированных диагностированы переломы различного характера.
Минувшей ночью в столице прошел ледяной дождь. И наутро во многих дворах стало очень скользко. Все уличные поверхности, в том числе и автомобили, покрылись льдом.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в московский регион пришли ледяные дожди. Все дело в том, что в столицу начал поступать теплый, насыщенный влагой воздух из Атлантики. Он также отметил, что за последние 10 лет интенсивность ледяных дождей увеличилась. В ближайшие дни гололедица сохранится, отметил синоптик.