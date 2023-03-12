Общество 12 марта 2023, 08:52 Около шести тысяч жителей Благовещенска остались без отопления из-за аварии Прокуратура: почти 6 тысяч человек остались без тепла в Благовещенске из-за аварии Прокуратура Амурской области

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Авария в системе теплоснабжения оставила без отопления почти шесть тысяч жителей Благовещенска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Коммунальная авария произошла сегодня утром в районе улиц Театральная и Амурская. Для определения места порывв от отопления отключили 37 жилых домов. Также тепла лишился Амурский колледж строительства.

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Специалисты Амурских коммунальных систем устраняют аварию. Прокуратура области проконтролирует установление ее причин ии своевременность ликвидации. Если на то будет основания, прокуроры примут необходимые меры реагирования.

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Читатели издания Amur.life сообщили в редакцию, что на данный момент отопление отсутствует в трех многоквартирных домах по улице Политехнической, девяти — по улице Горького, 12 домах на Амурской (включая здание строительного колледжа), семи домах на улице Чайковского, трех домах на улице Пушкина и одном доме на Партизанской.