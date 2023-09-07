07 сентября 2023, 12:47
Около полумиллиона москвичей нашли работу при поддержке службы занятости
Мэр Москвы Собянин: служба занятости помогла полумиллиону человек найти работу
С начала 2019 года около полумиллиона жителей Москвы нашли работу при поддержке службы занятости. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, четыре года назад в столице состоялась реформа, которая позволила индивидуально подходить к потребностям каждого соискателя и уделять особое внимание трудоустройству людей старшего возраста, мам с маленькими детьми и молодежи.
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«Особое внимание уделили кандидатам, которым сложнее других найти работу: людям старшего возраста, мамам с маленькими детьми и молодежи», — сообщил мэр.
Он уточнил, что примерно 40% тех, кого трудоустроили в 2023 году, — молодые специалисты, а каждый пятый соискатель, который получил работу благодаря службе занятости, был в возрасте старше 50 лет. Кроме того, доля трудоустроенных мам уже превысила 17%, ею стала каждая шестая соискательница.
Чтобы найти подходящие вакансии, можно обратиться в флагманские центры «Моя работа», специализированный центр «Моя карьера» или обратиться в территориальные офисы трудоустройства, заключил Собянин.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что служба занятости столицы помогла открыть бизнес 42 тысячам жителей города за три года.
Работа
Сергей Собянин
Москва 2023
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