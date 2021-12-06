Около половины бизнесменов заявили, что доверяют блогерской рекламе

Почти половина предпринимателей (46%) заявили, что доверяют рекламе у блогеров. Это стало известно благодаря данным опроса технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр, передала «Газета.ru».

43% бизнесменов осуществляли покупки благодаря рекомендациям блогера. Столько же респондентов отметили, что считают блоги инфлюенсеров полезными.

Самыми популярными стали аккаунты о саморазвитии и обучении. Им отдают предпочтение 58% предпринимателей. Следом идут блоги о здоровье и спорте — 44%. За юмористический контент отдали свой голос 30% человек.