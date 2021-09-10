Около пяти тысяч подростков поработали на каникулах в ЯНАО

Во время летних каникул ямальских подростков устроили на работу в различные организации. Размер их зарплаты зависел от отработанного времени, передает «Ямал-Медиа».

Отмечается, что в первую очередь на временную работу принимали несовершеннолетних ямальцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Также это касалось детей врачей и людей, которые переболели COVID-19.

«Активно подключилась „Земля Лугуя“, Шурышкарский район. Там ребята реализовывали интересные проекты, совместно с инструкторами-методистами разрабатывали новые туристические маршруты, также в социальных сетях публиковали новости и различные материалы», — рассказал заместитель начальника отдела департамента занятости населения ЯНАО Владимир Галишников.