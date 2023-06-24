Общество 24 июня 2023, 15:56 Около офиса Пригожина в Петербурге нашли машину с четырьмя миллиардами рублей «Фонтанка»: рядом с офисом Пригожина в Петербурге нашли машину с 4 млрд рублей РИА «Новости»

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Неподалеку от предполагаемого офисы главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили автомобиль «Газель» с четырьмя миллиардами рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным источника, на большую сумму наличности наткнулись сотрудники оперативных служб во время обыска отеля «Трезини». Они обнаружили припаркованный автомобиль в Академическом переулке и начали проверять его на предмет взрывчатых веществ.

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В кузове машины правоохранители нашли ящики с деньгами, в коробках находилось порядка четырех миллиардов рублей.

Ранее Федеральная служба безопасности завела уголовное дело в отношении Пригожина. Ведомство отметило, что основанием стали его призывы к вооруженному мятежу в России.

Утром 24 июня с обращением выступил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» стала ударом в спину для страны.