24 июня 2023, 15:56
Около офиса Пригожина в Петербурге нашли машину с четырьмя миллиардами рублей
«Фонтанка»: рядом с офисом Пригожина в Петербурге нашли машину с 4 млрд рублей
Неподалеку от предполагаемого офисы главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили автомобиль «Газель» с четырьмя миллиардами рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным источника, на большую сумму наличности наткнулись сотрудники оперативных служб во время обыска отеля «Трезини». Они обнаружили припаркованный автомобиль в Академическом переулке и начали проверять его на предмет взрывчатых веществ.
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В кузове машины правоохранители нашли ящики с деньгами, в коробках находилось порядка четырех миллиардов рублей.
Ранее Федеральная служба безопасности завела уголовное дело в отношении Пригожина. Ведомство отметило, что основанием стали его призывы к вооруженному мятежу в России.
Утром 24 июня с обращением выступил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» стала ударом в спину для страны.
Санкт-Петербург
Деньги
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